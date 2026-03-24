Экономия на эвакуаторе: как водитель «Жигулей» рискнул правами и жизнью в Подмосковье

Жители Орехово-Зуева стали свидетелями необычной картины на одной из городских дорог. Водитель стареньких «Жигулей» решил обойтись без помощи эвакуатора или прицепа, продемонстрировав недюжинную смекалку. Он умудрился закрепить на крыше своего автомобиля разбитый Daewoo Matiz и отправился в поездку.

Фото инцидента разлетелось по социальным сетям. Пользователи не только оценили находчивость водителя, но и окрестили курьезную перевозку оригинальными названиями: «Битый небитого везет», «Все свое вожу с собой», «Городская эквилибристика».

Что говорят юристы

Правовую оценку нестандартному решению дала юрист Гульназ Измайлова. В беседе с REGIONS она пояснила, что перевозка неисправной машины на крыше другого легкового автомобиля является грубым нарушением правил дорожного движения.

По ее словам, в данной ситуации очевидны нарушения допустимых размеров, веса и правил фиксации груза. Согласно статье 12.21.1 КоАП РФ, водителю грозит штраф до 10 тысяч рублей или лишение прав, а также задержание транспортного средства и его эвакуация. В случае дорожно-транспортного происшествия может наступить уголовная ответственность.

Таким образом, «смекалка» водителя «Жигулей» могла обернуться не только штрафами и лишением прав, но и гораздо более серьезными последствиями.

Юрист советует использовать для перевозки неисправных автомобилей только предназначенное для этого оборудование, чтобы избежать аварийных ситуаций и сохранить жизнь себе и окружающим.

