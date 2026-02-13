Экономика подработки: как дополнительные доходы стали для россиян способом выживания в 2026 году

В России сформировался новый стандарт трудовой этики: подработка перестала быть временным выходом из кризиса и превратилась в обязательный элемент финансовой стратегии. Об этом сообщает «Russian Business».

Согласно данным исследования сервиса, 75% сотрудников совмещают основную деятельность с дополнительными проектами, но лишь треть из них решается признаться в этом руководству. Для 47% это способ закрыть дыры в бюджете из-за низкой зарплаты, а 40% так формируют «подушку безопасности». 36% сотрудников сознательно молчат о второй работе, опасаясь санкций, хотя 67% руководителей готовы закрывать на это глаза, если не страдает результат.

Несмотря на лояльность большинства компаний (55%), работодатели начинают фиксировать негативные последствия «двойной игры». Около 27% руководителей жалуются на срыв сроков и падение качества, а четверть опрошенных всерьез опасаются утечек корпоративной информации и конфликта интересов.

Эксперты отмечают, что массовое совмещение — это реакция на экономическую неопределенность. Россияне не верят в стабильность одного рабочего места и диверсифицируют свои доходы, превращаясь в «универсальных солдат», способных работать на несколько фронтов одновременно.

Ранее стало известно, как расширения для браузера воровали аккаунты VK у полумиллиона россиян.