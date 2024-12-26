Экономист Андрианова: 13-ю зарплату можно положить на накопительный счет или срочный вклад

Годовую премию работающие россияне могут положить в банк и тем самым заработать дополнительные деньги. О способе заработка рассказала Дарья Андрианова, замдиректора Национальной ассоциации специалистов финансового планирования. Ее слова привело радио Sputnik.

По мнению эксперта, 13-ю зарплату не стоит вносить в повседневный бюджет. Эти деньги, как правило, незапланированные, и по этой причине не стоит их тратить немедленно после получения. Их надо положить на счет в банк, чтобы заработать на них неплохие проценты.

«Если вы знаете, что через два-три-четыре месяца эти деньги вам могут понадобиться, то разумнее их отправить не на накопительный счет, а на срочный вклад», — указала она.

Отправка денег в банк поможет человеку не поддаться на спонтанный порыв и не потратить их на что-то незапланированное. Также не стоит за счет 13-й зарплаты погашать кредиты, если те были открыты под низкий процент. Стоит сравнить доходность банковских вкладов с выплатами по займу, и тогда уже принять решение. Андрианова считает, что еще одним выгодным вложением годовой премии станет направление ее на образование, развитие профессиональных навыков либо здоровье.

Ранее к премьер-министру РФ Мишустину обратился глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он попросил главу кабинета министров сделать обязательной для всех работодателей выплату 13-й зарплаты. По его мнению, такое положение необходимо внести в Трудовой кодекс.