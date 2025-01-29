Экономист Анисимова назвала перечень «ловушек» от продавцов

По словам экономиста Анны Анисимовой, жители РФ нередко становятся жертвами компаний, навязывающих платные услуги, раскручивая на их приобретение, в связи с чем принятие закона, который станет защищать покупателей от излишних трат, будет оптимальным выходом из ситуации. Об этом сообщает Life.ru.

Она отметила, что в современном потребительском пространстве весьма нередко возникают ситуации, когда гражданам стараются навязать дополнительные платные услуги, маскируя их под «необходимые» или «обязательные». Указанная проблема затрагивает множество сфер — от покупки электроники до оформления страховых полисов.

По мнению эксперта, особенно сильную активность в навязывании демонстрируют компании, которые связаны с транспортными услугами. Так, при онлайн-покупке авиа- или железнодорожных билетов дополнительные опции — страховки, платные уведомления или «премиум-поддержка» — практически всегда включаются в заказ автоматически, а сложный интерфейс сайтов мешает заметить лишние пункты.

Она подчеркнула, что ситуация постепенно меняется благодаря законодательным инициативам: депутаты нижней палаты парламента рассмотрят законопроект, который запрещает автоматическое подключение дополнительных услуг и обязывает компании получать явное согласие клиента.

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