Экономист Белхароев: кофе станет продуктом роскоши в России

Кофе стал серьезно расти в цене, и в обозримом будущем этот напиток может стать элитарным во всем мире, в том числе и в России. Позволить его себе смогут немногие, рассказал сайту aif.ru доцент института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

Международная организация кофе оценила заявила о росте цен на робусту: котировки рекордные, таких не было с 1979 года. Для создания кофейной продукции нужно смешивать арабику и робусту, в себестоимости растворимого кофе доля робусты выше. По словам экспертов, это приведет к тому, что кофе по всему миру станет продуктом роскоши.

«Климат по всей земле меняется, мест, где можно выращивать кофе, становится все меньше, свободные сельскохозяйственные угодья остались разве что в России, но у нас кофе не растет. При этом население мира увеличивается, людям надо все больше кофе. Из-за этого получается дефицит. А раз товара не хватает, то и цены на него растут», — сказал Белхароев.

Также известно, что выращиванием кофе занимаются бедные страны, которые ранее получали удобрения из России. Однако Запад ухудшил поставки и цены выросли, в том числе это отразилось на конечной стоимости продукта. Таким образом на кофе влияет не только климат, но и геополитические события.

Глава ассоциации Росчайкофе Рамаз Чантурия добавил, что прогнозируют большой урожай из Бразилии уже осенью 2024 года. Если эти догадки сбудутся, то цены на кофе снизятся. А пока можно ожидать, что рост цен составит 15 и более процентов.

Ранее сообщалось, чего ждать любителям кофе в России. Ответил эксперт Игорь Качалов.