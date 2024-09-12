Экономист Белянчикова рассказала, как выбраться из долговой ямы

Многие люди стремятся к финансовой свободе. Но часто на пути у них стоит такая преграда, как долги.

О том, как выбраться из долговой ямы, в интервью изданию «Газета.Ru» рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

В первую очередь эксперт рекомендует отказаться от спонтанных покупок.

Во-вторых, следует вести учет своих долгов (от ипотеки до потребительских кредитов). Третий шаг – выбрать стратегию погашения долгов и четко ей следовать. Например, сначала погасить самые дорогие кредиты. Также можно пойти другим путем: закрыть сначала мелкие долги, что позволит немного поднять боевой дух. Можно рассмотреть варианты реструктуризации и рефинансирования, для этого нужно обратиться в банк.

Очень важно найти дополнительный источник дохода. Лучше, чтобы подработка не отнимала много времени.

Избавиться от долгов и обрести желаемую финансовую свободу может каждый, заключила эксперт.

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