Экономист Чукин пояснил необходимость реформы транспортного налога

По словам экономиста Алмаса Чукина, текущая система, которая основана на фиксированной сумме налога в зависимости от объема двигателя, несправедлива. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он добавил, что имеющаяся модель не учитывает фактическое применение автомобиля и нагрузку на дороги. Так, в Киргизии транспортный налог был заменен акцизом на топливо, то есть из каждого литра бензина добавляется малая сумма, направляющаяся в дорожный фонд.

По мнению эксперта, указанное решение более экономически обоснованно: те, кто больше ездит, потребляют больше топлива и, соответственно, платят больше налогов.

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