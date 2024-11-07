Экономист допустила повторение «черного вторника» в России

Завкафедрой бизнес-статистики университета «Синергия» эксперт Ольга Леднева в беседе с RuNews24.ru оценила вероятность повторения «черного вторника» 1994 года, когда в России случилось кратковременное обрушение курса рубля. Она также спрогнозировала вероятное наступление экономического кризиса.

Специалист напомнила, что экономику России потрясли многие события. Например, в 1998 году в стране оказались неспособны расплатиться по основным видам госдолга: рубль девальвировали, что привело к техническому дефолту.

В конце 2014 года и вовсе зафиксировали резкое снижение рубля по отношению к доллару и евро.

В 2020-м и 2021-м годах многие вспомнят пандемию коронавируса, которая ударила по экономике многих стран.

«Таким образом мы видим, что экономические кризисы в рыночной экономике приобрели цикличность. Экономическая активность представляет собой повторяющиеся экономические спады, а сам цикл состоит из подъема, спада, депрессии и оживлении. Для РФ характерна модель среднесрочных экономических циклов 7-11 лет. В соответствии с этой моделью прогноз очередного экономического кризиса в России может произойти не раньше конца 20-х и начала 30-х годов 21 века», — объяснила Леднева.

Предвестниками кризиса, как уточнила специалист, являются: замедление роста ВВП, скачки инфляции, общий экономический спад, увеличение налоговой и ключевой ставок. Также об этом могут говорить перепроизводство товаров и переизбыток на рынке услуг. Однако даже такие сигналы еще не гарантия кризиса, кроме того, современная Россия имеет все инструменты для замедления и предотвращения экономического «провала».

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