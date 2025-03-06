Экономист Хакимзянов пояснил, почему покупка подарков в кредит является плохой идеей

Приобретать подарки на праздники в кредит является плохой идеей, поскольку они не являются обязательной статьей расходов и пойдут в счет будущих доходов. Экономист Рамиль Хакимзянов рассказала, каким образом поступить, если средств на презент не хватает. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, кредит на приобретение брать не следует, поскольку подарок не является обязательной стороной расхода в вашей жизни. В таком случае стоит купить подарок попроще или пообещать подарить позже, или сделать его своими руками.

Эксперт добавил, что даже автокредит брать не так опасно, поскольку в случае непредвиденных обстоятельств автомобиль можно продать, но подарок в случае форс-мажора продать не выйдет.

По его мнению, рассрочка на маркетплейсе тоже является неподходящим вариантом, потому что она все равно пройдет через банк. Кредитную историю человека не испортит, однако утяжелит финансовую нагрузку.

Ранее сообщалось, что россиянки подсказали мужчинам, что им подарить на 8 марта.