Россиянки подсказали мужчинам, что им подарить на 8 Марта

Россиянки в ходе опроса ответили, что больше всего хотят получить на Международный женский день. Результаты приводит KP.RU .

Каждая третья женщина ответила, что была бы рада получить в подарок на 8 марта деньги. За этот вариант выступили 29% респонденток. При этом 22% выбрали украшения. О желанных цветах заявили 18% дам.

Клинический психолог Юлия Кочетова объяснила, что деньги в настоящее время стали более удобным вариантом, так как ими можно распорядиться по своему усмотрению. Кто-то может потратить эту сумму действительно на то, что давно хотелось купить.

«Когда человек дарит деньги, он дарит сумму, которую считает подходящей. Получатель может потратить эти деньги на нужную вещь или добавить свои средства. Поэтому такой подарок удобен и понятен, что и объясняет его популярность», — рассказала «Комсомолке» кандидат психологических наук.

При этом участницы опроса (21%) заявили, что подарок из категории «товары для дома» станут самыми плохими на 8 марта. Речь про вазы, бытовую технику, предметы для украшения интерьера и так далее.

Ранее сообщалось, что профессиональный маркетолог перечислила лучшие подарки на 8 Марта.