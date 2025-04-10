Экономист Калашников пояснил влияние повышения возраста молодежи на российскую экономику

Академик РАН Геннадий Онищенко сообщил о том, что жители нашей страны старше 40 лет скоро будут считаться молодежью. В России закон определяет в качестве молодежи людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Экономист Сергей Калашников пояснил, зачем в нашей стране планируют повысить возраст молодежи и какие возможности для граждан в этом случае откроются. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, прежде всего необходимо разорвать связь долгожительства и возраста с понятием планки молодежи. От того, что человечество живет дольше, ни первый, ни второй пубертат не сместился, созревание психологических функций не сместились.

По мнению эксперта, несмотря на то что поведение человека молодеет, с экономикой это никоим образом не связано, поскольку понятие «молодежь» никак в правовом поле не определено. Юридически понятия «молодежь» не существует, об отсутствии данного понятия разбились многочисленные попытки принятия закона о молодежи, были неудачными различные попытки создания министерства молодежи, комитетов молодежи, совершенно странный Комитет по молодежи в нижней палате парламента то возникал, то исчезал.

Ранее в Госдуме назвали проблему идеи увеличения возраста молодежи до 44 лет.