В Госдуме назвали проблему идеи об увеличении возраста молодежи до 44 лет

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с «Газетой.Ru» рассказала , что проект о повышении возраста молодежи может негативно повлиять на пенсионные вопросы.

Останина не поддержала проект о повышении возраста молодежи. По ее словам, в этом случае должны проработать меры поддержки молодых жителей, а также уточнить многие вопросы по пенсиям. Депутат также напомнила, что средняя продолжительность жизни — 67 лет. Таким образом, возраст молодежи в новом ключе можно было бы называть предпенсионным.

«Я постоянно говорю, что программа «жилье молодой семье» распространяется только на молодых людей в возрасте до 35 лет. Человек вступил, когда ему условно было 32 года, три года побыл в этой программе, квартиру не получил, 35 исполняется — он выбывает», — сказала она.

Напомним, что в ВОЗ предложили считать молодежью лиц до 44 лет. Михаил Мурашко положительно оценил идею, назвав это рациональным решением. При этом всемирная организация уточняла, что лица после 44 и до 59 будут считаться людьми среднего возраста.

Ранее сообщалось, что в России произойдут масштабные изменения в ОСАГО с 1 апреля.