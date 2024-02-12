Экономист Князьков: Россия может столкнуться с дефицитом бананов в марте

Дефицит бананов может начаться в РФ на фоне запрета импорта продукции пяти эквадорских производителей. Об этом сообщил руководитель РСХБ и экономист Олег Князьков в беседе с «Газетой.ру» .

Перебои с поставками бананов могут повлиять на наполняемость полок российских магазинов. Однако пока нехватка не будет ощутима, потому что товаров было передано впрок. По словам Князькова, очевидный дефицит начнется через месяц, в марте.

Однако россиян не оставят без желтого фрукта. Уже обсуждается вопрос альтернативных поставок, например из Индии. Бананы оттуда достигают магазинов РФ и сейчас, но не в большом количестве. Все из-за непростой логистики, вопрос о которой пока стоит остро.

Эксперт полагает, что позже Эквадор сможет устранить нарушения и вернуться к привычной торговле с РФ. Россиянам Князьков советует уделять больше внимания сезонным фруктам, а не зацикливаться на бананах.

«Покупая сезонные фрукты и овощи, потребитель обезопасит себя от рисков испорченной продукции. Особенно полезно приобретать продукты напрямую у фермеров», — подчеркнул Князьков.

Как заключил специалист, россияне при отсутствии бананов переключатся на другие продукты. Например, цитрусы и яблоки.

Ранее сообщалось, какие еще страны могут поставлять бананы в Россию.