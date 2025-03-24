Экономист Колташов пояснил, почему семья в России стала роскошью

Пропаганда образа жизни в одиночестве на Западе давно превратилась в массовое явление. Однако в нашей стране продолжают поддерживать традиционные семейные ценности. Тем не менее создание семьи для многих становится непосильной задачей на фоне экономических факторов. Экономист Василий Колташов дал оценку сложившейся ситуации. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, жители РФ стремятся создавать семьи, однако сталкиваются с высокими процентами разводов и недоступностью жилья. Для семьи с двумя детьми необходима трехкомнатная квартира, а застройщики предпочитают строить студии и однокомнатные квартиры, так как это выгоднее.

Эксперт добавил, что также допфактором является дороговизна недвижимости. Дешевый кредит и спекуляции на рынке недвижимости привели к заоблачной стоимости.

По его мнению, есть в этой проблеме и политический аспект. Так, идущие с Запада пропаганда чайлдфри, продвижение альтернативных форм семьи приводят к сокращению численности населения развитых стран. В нашей стране, хотя и сохраняется стремление к созданию семьи, однако указанный процесс осложняется рядом экономических факторов. Так, для решения проблемы государство должно дрессировать застройщиков, чтобы они строили квартиры определенной планировки: большие кухни, просторные залы, отдельные спальни, семейная ипотека в свою очередь не должна распространяться на студии и однокомнатные квартиры. В целом пока жилье остается недоступным, семья будет оставаться роскошью, а не нормой жизни.

Ранее Путин заявил о создании спецпрограммы поддержки для регионов с низким уровнем рождаемости.