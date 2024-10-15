Экономист Кузьминов из ВШЭ заявил о феномене «бедных в кавычках» в России

На научном семинаре под названием «Оценка доходного неравенства населения России на основе объединения данных выборочных обследований доходов населения и налоговой статистики» Ярослав Кузьминов, научный руководитель НИУ ВШЭ и бывший ректор, обсудил феномен «бедных в кавычках», сообщил РБК.

Экономист охарактеризовал «бедных в кавычках» как детей, получающих невысокие доходы от состоятельных родителей. Эти дети используют финансовые средства своих родителей, проживают в их квартирах и передвигаются на автомобилях, купленных семьями.

С точки зрения расходов и характера трат, «бедные в кавычках» попадают в число 10% самых состоятельных граждан (верхнего дециля). Тем не менее в статистику доходов они попадают как «люди, живущие в условиях нищеты или имеющие очень низкие доходы».

По утверждению эксперта, подобное явление распространено, и в России встречается даже чаще, чем в Европе и США.

Ранее сообщалось, что, согласно мнению граждан России, порог бедности устанавливается на уровне дохода размером 43 тыс. руб. в месяц. Такие данные получены в результате опроса, проведенного сервисом Superjob.