Россияне определили уровень дохода, который они считают порогом бедности

Согласно мнению граждан России, порог бедности устанавливается на уровне дохода размером 43 тыс. руб. в месяц. Такие данные получены в результате опроса, проведенного сервисом Superjob, передал РБК.

В опросе участвовали 1,6 тыс. активных работников из всех регионов страны, исследование проходило с 1 по 8 октября.

Минимальный доход, при котором граждане не считают себя бедными, варьируется в зависимости от региона. Например, в Москве для того, чтобы не попасть в категорию бедных, необходимо зарабатывать не менее 45 тыс. руб. в месяц, согласно мнению респондентов.

В Санкт-Петербурге порог бедности составляет 41 тыс. руб., а в других регионах — 42 тыс. руб.

Кроме того, результаты опроса показали, что мужчины в среднем устанавливают более высокий уровень бедности, чем женщины. Так, мужчины считают порогом 45 тыс. руб., тогда как женщины — на уровне 40 тыс. руб.

Ранее экономист Гольдфайн заявил, что жителям России необходимо избавляться от наличных денег.