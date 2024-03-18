Экономист Лебединская предупредила о подорожании сыра в России на 15%

Разные сорта сыра, от классических до элитных, могут подорожать в российских магазинах. Об этих прогнозах «Газета.ру» рассказала экономист Ольга Лебединская.

Возможное подорожание сыра в России произойдет к осени текущего года. По словам специалиста, этому поспособствует снижение спроса на продукцию от фермеров, которые инвестировали в расширение производства. То есть, производится сыров в стране больше, чем потребляется.

По словам Лебединской, российские сыры станут дороже на 5-7%, элитные — на 15%. Последнее особенно будет заметно по сортам камамбер и пармезан. Повышение цен будет постепенным, но к осени станет очевидным.

«В целом получается так, что основным фактором роста цен становятся сами покупатели: рост спроса на сыр в России снизит напряжение на рынке и стабилизирует цены», — сочла Лебединская.

При этом расширить экспорт российских сыров всегда было затруднительно: есть отечественную продукцию этого типа готовы только жители бывших советских республик.

Как отметила специалист, в 2023 году российские предприятия выпустили почти 800 тонн сыров: это на 19,3% больше, чем в 2022-м.

Ранее сообщалось, что более полутора миллионов литров минеральной и питьевой воды произвели в Подмосковье.