Экономист Новикова: цены на импортные товары в России вырастут до 15-20%

Экономист Екатерина Новикова в беседе с «Газета.ру» спрогнозировала рост цен на импортные товары в России из-за пошлин.

Изменения цен на зарубежные товары можно будет ощутить уже 1 апреля. Экономист считает, что это случится на фоне снижения порога беспошлинных онлайн-покупок с 1000 до 200 евро. Однако высока вероятность повышения цен и до начала апреля, причем на 15-20%.

«При этом цены могут подняться еще до апреля на ожиданиях и повышенном спросе на имеющуюся продукцию на рынке, это больше психологический фактор. В дальнейшем же ажиотаж постепенно спадет, так как за прошедший период бизнес смог переключиться на другие внешние рынки, а главное, на внутреннее производство потребительской продукции», — отметила Новикова.

По словам экономиста, особенно ощутимо изменятся цены на обувь, одежду и товары для дома. Избежать регулирования поставок из-за рубежа невозможно, так как это помогает внутреннему рынку.

Напомним, что в марте 2022 года порог пошлин был увеличен €1000 евро с €200. Для стран ЕАЭС лимит вырос до 1000 и 500 евро.

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