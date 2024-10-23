Экономист объяснил, почему россияне не боятся потерять работу

Общество

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Жители страны перестали волноваться о трудоустройстве на фоне рекордно низкой безработицы. Об этом в беседе с Инфо24 заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Работники в России чувствуют себя более уверенно, ведь уровень безработицы опустился до 2,4%, что фактически означает наличие фрикционной безработицы.

В условиях такого рынка труда соискатели теперь диктуют свои условия работодателям, включая требования к повышению заработной платы и не только.

При этом всего 3-4 года назад ситуация на рынке складывалась иначе, по словам эксперта. Тогда именно работодатель выбирал идеального претендента среди нескольких кандидатов.

Ранее автоэксперт Сажин назвал катастрофические последствия запрета работы мигрантов на транспорте.

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