Экономист Остапкович: решения Центробанка направлены на снижение цен в России

Директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ Георгий Остапкович в беседе с URA.RU рассказал, почему Банк России делает нацвалюту дороже и увеличивает ключевую ставку. Он объяснил, как это поможет снизить целы на продукты и непродовольственные товары.

По словам специалиста, в России наблюдается дефицит кадров и проблемы с рождаемостью. Во всех отраслях идет повышение зарплат, хотя специалистов стало найти трудно. Сокращается численность занятых среди молодежи. Остапкович отметил, что демографическая проблема просуществует еще 10-15 лет, а действовать на благо экономики нужно уже сейчас. В частности, повышение ставки ЦБ — один из механизмов.

«Центробанк хочет деньги сделать дорогими, то есть они поднимают ставку до 18% и людям будет сложнее брать потребительский кредит. Экономическим агентам сложнее будет брать инвестиционный кредит, и они будут меньше покупать», — заявил Остапкович в разговоре с журналистом агентства.

Получается, что производители будут вынуждены снижать цены.

Напомним, о повышении ключевой ставки Банка России стало известно 26 июля.

Ранее сообщалось, что прогноз ЦБ по росту ВВП в России на 2024 год стал более оптимистичным