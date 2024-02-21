Экономист Перепелица посоветовал владельцам Qiwi-кошельков обратиться в страховое агентство

Эксперт в области финансов и экономики Денис Перепелица в беседе с «Газетой.ру» рассказал, как действовать владельцам Qiwi-кошельков, которые не могут вывести свои деньги со счетов заблокированной в РФ платежной системы.

1 января 2024 года сумма остатков в кошельках Qiwi составила около 4,9 млрд рублей. Активными оставались свыше 13 млн кошельков. Однако банк лишили лицензии, запретив деятельность в России. Теперь множество владельцев остались без возможности снять свои средства. Перепелица посоветовал владельцам кошельков следовать рекомендациям ЦБ РФ.

«Необходимо по рекомендации Банка России обращаться в АСВ (Агенство по страхованию вкладов — прим.ред.) Деньги, скорее всего, не вернут, но стоит попытаться встать в очередь кредиторов и потом по факту удовлетворения их требований возможно будет возместить часть средств», — отметил экономист.

Напомним, Центробанк РФ отозвал лицензию у Qiwi 21 февраля. С этого же дня стало невозможно пополнять киви-кошелек или вывести средства с них.

Ранее сообщалось, что платежные терминалы Qiwi перестали работать в России.