Экономист предупредил о последствиях доплат к пенсиям для россиян старше 70 лет

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев выступил с критикой законопроекта о прогрессивной шкале доплат к пенсиям для россиян старше 70 лет. По его расчетам, реализация инициативы обойдется бюджету в ₽1,4 трлн — сумму, сопоставимую с годовыми тратами на образование, пишет aif.ru .

Законопроект, подготовленный депутатами Госдумы, предлагает повышать фиксированную выплату к страховой пенсии: на 100 % для граждан от 70 лет и инвалидов I группы, на 200 % — для тех, кто достиг 80 лет, и на 300 % — с 90 лет.

Эксперт указывает, что сейчас удвоенную фиксированную выплату получают только при достижении 80 лет или при инвалидности I группы, а итоговый размер пенсии зависит от стажа, пенсионных баллов и условий работы.

Введение новой шкалы, по мнению Дорофеева, может нарушить принцип справедливости, уравняв в правах тех, кто работал в сложных условиях, и тех, кто «не заработал» пенсию. Кроме того, экономист сомневается в устойчивости системы в долгосрочной перспективе, особенно на фоне возможного превышения числа пенсионеров над работающим населением.

