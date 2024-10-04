Экономист предупредил об уходе кадров из магазинов и ПВЗ

Эксперт Михаил Беляев оценил риск возможного дефицита кадров в пунктах выдачи заказов и магазинах типа «Красное & Белое». Свою точку зрения он озвучил в беседе с Инфо24. По его мнению, условия работы в этих точках зачастую непростые, а оплата труда не может конкурировать с заработками курьеров.

Отток кадров в первую очередь касается рабочих мест с низкой заработной платой и тяжелыми условиями труда. Хотя в последнее время власти все чаще заявляют о росте реальных доходов населения.

Тем временем, в России появилось много вакансий, где от сотрудника требуются значительно меньшее физические затраты, что делает такую работу более привлекательной.

Ранее ФАС раскритиковала законопроект о работе маркетплейсов и агрегаторов.