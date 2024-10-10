Экономист Разуваев посоветовал россиянам закупаться импортной продукцией

На фоне падения рубля экономист Алексей Разуваев посоветовал гражданам закупаться импортной техникой до Нового года. Об этом пишет gazetametro.ru .

3 октября доллар стоил 94,49 рубля, но через несколько дней вырос до 97,42 рубля. Евро неделю назад варьировался в пределах 104,28, но также показал рост до 106,55 рубля. Российская валюта падает. Как говорят эксперты, рубль искусственно ослабляется Минфином.

Экономист Алексей Разуваев отмечает, что ситуация может тянуться до 2025 года. Иностранная валюта будет дороже, цены на многую продукцию вырастут. По этой причине именно сейчас самое время покупать ноутбуки, планшеты, телефоны и прочую импортную технику.

«Скоро ЦБ повысит ключевую ставку до 20%. Еще выгоднее станут банковские вклады, нужно сберегать с их помощью и предохранять личные накопления от роста цен. Даже Турция, Египет станут дороже», — отметил экономист.

Также специалист не советует хранить деньги в иностранной валюте из-за высоких рисков.

Ранее сообщалось, что глава Минфина РФ ответил на вопрос о создании единой валюты БРИКС.