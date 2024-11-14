Экономист Щербаченко предупредил о подорожании импортного вина в РФ

Импортные вина могут подорожать на 20-30%. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Прогноз Щербаченко более вероятен, если в России произведут повышение пошлин в два раза. по словам собеседника, серьезных потрясений на рынке не произойдет ближайшие два-три месяца, однако важно более внимательно следить за развитием событий.

Во-первых, снижается импорт вина из недружественных стран. Он уже стал ниже на 33% за последние десять месяцев. Во-вторых, пошлины предлагают повысить с 25 до 50%. По словам эксперта, это существенно сократить импорт и вызовет рост цен на 20-30%.

При этом авторы инициативы о повышении пошлин считают, что изменения позволят направлять дополнительные средства в бюджет, в том числе и на развитие отечественного виноградарства.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о росте цен на красную икру к Новому году.