Экономист Щербаков раскрыл причины отказа россиян от больничного

Оформление больничных листов является затяжным процессом, сопряженным с бюрократией и отталкивающим многих людей. Сегодня получить оплату за больничный могут те жители нашей страны, которые официально трудоустроены. Экономист Александр Щербаков рассказал, с какими трудностями сталкиваются сотрудники при оформлении больничных листов и почему многие россияне предпочитают болеть и работать. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, медработникам следует доказывать, что человек действительно болен или страдает каким-то недугом, и ему необходима помощь. Это не всегда просто сделать. К тому же важно упростить процесс оформления больничных листов, как это было в период пандемии.

Экономист добавил, что наиболее уязвимой группой работников, которым не положены выплаты по больничному листу, являются самозанятые. Решить этот вопрос они могут при помощи спецотчислений в Социальный фонд России.

По его мнению, при этом если работодатель не отпускает на больничный и отказывается выплачивать деньги, то это грубое нарушение закона. В таком случае можно пожаловаться в инспекцию по труду, в суд общей юрисдикции или в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что выплаты по больничному листу выросли до 5,7 тыс. руб. в день.