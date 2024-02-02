Экономист Суслов: санкции Запада бесполезны для России в условиях отказа от доллара

Специалист в области экономики Дмитрий Суслов в беседе с URA.RU рассказал, почему у стран Запада не получится надавить на РФ своими очередными санкциями.

Новые антироссийские санкции могут привести к пропаже ряда товаров из России, включая те, что связаны с высокими технологиями и ВПК. Однако еще с введения первых ограничений страна научилась адаптироваться. Новое давление на фоне этой устойчивости будет почти бессмысленным.

«В 2024 году главный упор санкционной политики Запада направлен именно на вторичные санкции. Они касаются игроков, которые продолжают работать с Россией в тех областях, в отношении которых Запад уже ввел первичные санкции. Это чипы, компонентная база, которая необходима для высокотехнологичного развития и военных отраслей», — отметил Суслов.

Отдельно эксперт отметил давление США на банки и бизнес Турции, который сотрудничает с РФ. Даже после продолжительных обвинений, турецкие власти не вводили ограничений. Начали лишь через полгода действовать в интересах Запада, но полного отказа от взаимодействия с РФ ждать не стоит. Помимо Турции есть еще ОАЭ, Китай и страны постсоветского пространства.

По мнению Суслова, Запад сам нанесет себя ущерб санкциями, ведь Россия постепенно отходит от доллара и давно от него не зависит.

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