Экономист заявил, что 82% россиян живут в условиях хуже социальной нормы

Проблема доступности хорошего жилья в России оказывается даже острее, чем кажется на первый взгляд. Как отмечает заведующий сектором Института экономики РАН Вячеслав Бобков, разрыв в условиях проживания между гражданами сегодня глубже, чем привычное для нас неравенство по доходам. Это подтверждают тревожные цифры исследования, которые показывают, что для подавляющего большинства россиян социально приемлемое жилье остается лишь идеалом. Об этом сообщают Argumenti.ru.

По его словам, ученые определяют норму не просто квадратными метрами. Это жилье, где на человека приходится не менее 23 «квадратов», у каждого есть своя комната, а в распоряжении семьи — все базовые удобства: от горячей воды и центрального отопления до интернета. Однако реальная картина радикально отличается от этого стандарта. Согласно данным за 2023 год, в условиях, худших чем социально приемлемые, живут 82,4% населения. При этом каждый третий россиянин (35,6%) находится за чертой даже минимального уровня, ютясь в тесноте менее шести метров на человека или в домах без канализации и водопровода.

Эксперт отметил, что подобное неравенство имеет долгосрочные и крайне негативные последствия для общества. Оно закрепляет социальное расслоение, лишая значительную часть граждан не просто комфорта, но и фундаментального чувства стабильности и защищенности. Динамика последних лет, увы, не сулит быстрых перемен. Хотя средняя площадь на человека и выросла, этот рост в значительной степени обеспечен приобретениями состоятельных людей, скупающих недвижимость для инвестиций. Доля тех, чье жилье не соответствует норме, сокращается черепашьими темпами — на доли процента в год, что совершенно несоразмерно масштабу проблемы.

По его мнению, разрешение жилищного кризиса требует не рыночного подхода, а целенаправленных государственных решений, сфокусированных на помощи самым нуждающимся. Как полагает эксперт, начинать необходимо с обеспечения бесплатным жильем по социальному найму примерно 8,5 миллионов россиян с самыми низкими доходами и худшими условиями. Параллельно требуется программа поддержки для тех, кто готов строить самостоятельно, через предоставление готовых к застройке земельных участков. Без такой адресной политики, нацеленной на преодоление именно жилищного неравенства, комфортный дом для большинства так и останется красивой картинкой из стандартов, но не реальностью.

