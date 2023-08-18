ЭКОВАС определился со сроками военного вторжения в Нигер

Как заявили на общем совещании главы генштабов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), они определили дату начала интервенции в Нигер для восстановления в стране конституционного порядка.

В то же время, как передает арабский телеканал Al Jazeera, точную дату и время вторжения извне в Нигер в ЭКОВАС по итогам встречи начальников генштабов стран сообщества прошедшего в Гане, назвать отказались по соображениям безопасности.

«Мы приняли решение относительно дня для осуществления военного вторжения в Нигер, но не будем о нем объявлять. Происходящее представляет собой часть серии переворотов в регионе, и мы попытаемся положить этому конец», — заявил комиссар организации по политическим делам, миру и безопасности Абдель Фатау.

26 июля президентская гвардия сместила с поста главы Нигера президента страны Мохамеда Базума. Позже на строну гвардии встали военные, после чего было объявлено приостановке действия конституции и временном закрытии границы.

Ранее стало известно, что ЭКОВАС готовится к полномасштабному введению войск в Нигер.