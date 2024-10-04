Экс-адвокату Пашаеву предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве

Бывшему адвокату Эльману Пашаеву предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве на сумму более 46 млн руб., проинформировал ТАСС.

В ходе следствия Эльман Пашаев отказался от сотрудничества с правоохранителями для расследования уголовного дела. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Она предусматривает наказание в виде заключения сроком до 10 лет со штрафом до 1 млн руб. Экс-адвоката задержали военные следователи. Трех свидетелей опросили для сбора доказательств.

Эльман Пашаев — российский адвокат. Он получил широкую известность после участия в деле актера Ефремова. Адвокатского статуса его лишили еще два года назад.

Ранее суд отклонил апелляцию Пашаева на арест, оставив его в следственном изоляторе.