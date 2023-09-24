Экс-агент ЦРУ Джонсон: атаки ВСУ по территории РФ грозят уничтожением Генштаба в Киеве
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Армия России каждый раз наносит мощные ракетный удары по территории Украины после того, как ВСУ пытаются обстрелять ее приграничные районы и Крым. Все это не может продолжаться вечно, предупредил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.
В эфире YouTube-канала Dialogue Works он подчеркнул, что подобная тактика ВСУ малоэффективна и очень скоро обернется для киевской военщины фатальными последствиями. По его мнению, ВС РФ скоро попросту уничтожат метким ударом Генеральный штаб в Киеве.
«Все эти ракетные удары были задуманы для того, чтобы показать, что Украина якобы бьет Россию в самое сердце. Но каждый раз, когда они делают что-то подобное, Россия отвечает с гораздо большей мощью», — подчеркнул аналитик.
Ранее американский эксперт Джонсон рассказал о причинах недовольства Зеленским в США.