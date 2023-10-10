Экс-агент ЦРУ предположил, что Палестина использует переданное Украине оружие

По словам эксперта, в последнее время палестинское движение значительно укрепило территории: построило бункеры и форты в секторе Газа. Он уверен, если при это в руки ХАМАС попало оружие, которое страны Европы передавали Украине, то Израиль ждет тяжелое противостояние. Джонсон предположил, что у палестинцев могут оказаться противотанковые управляемые ракеты, тоже поставлявшиеся Украине западными странами.

Подозрения возникли не только у бывшего агента ЦРУ. Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин также предложила проверить, откуда взялось оружие, с помощью которого ХАМАС открыл огонь по южной части Израиля. Политик тоже предположила, что Палестина могла получить оружие от Украины. Аналогичные предположения озвучил Дмитрий Медведев. Он тоже высказал мнение, что Палестина использует оружие, переданное киевскому режиму.