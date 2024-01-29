Экс-биатлонист Тихонов призвал отправлять в тюрьму спортсменов за допинг

Известный биатлонист Александр Тихонов в беседе с «Газетой.ру» заявил, что нарушителей антидопинговых правил следует наказывать по всей строгости, например, отправляя в тюрьму.

Скандал с дисквалификацией Камилы Валевой набирает обороты. Недавно о ситуации высказалась депутат ГД, тренер Татьяна Тарасова, многие спортсмены и политики. Все шокированы решением CAS, который все-таки признал российскую чемпионку виновной по допинговому делу.

Пока одни делятся мнениями, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предложил решение для спортивных сообществ на будущее.

«Надо принимать закон по поводу допинга. У итальянцев, к примеру, если находят запрещенный препарат, дают пять лет тюрьмы. Поэтому итальянцы ни в каких допинг-скандалах и не фигурируют.... Нужен закон! В Думе наших много», — заявил Тихонов.

Напомним, скандал с Валиевой разгорелся 25 декабря 2021 года. В ее пробе на чемпионате России обнаружили следы триметазидина. Защита спортсменки заявляла, что дело в препаратах дедушки Валиевой, которые могли попасть в воду. Это не убедило международной сообщество, вызвав большой скандал в мире спорта.

Ранее сообщалось, что Тарасова высказалась о решении CAS о Камиле Валиевой.