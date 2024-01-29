Тарасова возмутилась решением CAS дисквалифицировать Валиеву на четыре года

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко высказалась о решении Спортивного арбитражного суда (CAS), который вынес приговор Камиле Валиевой по делу о допинге, пишет RT .

Россия неоднократно пыталась доказать, что Валиева не принимала допинг и не нарушала правил, но в CAS заявили об обратном. По их версии, спортсменка якобы не смогла предоставить весомых аргументов и доказательств. Теперь спортивный суд заявил официально: Валиеву дисквалифицируют. Она не сможет принимать участия в разных международных соревнованиях четыре года.

Тарасова, как и другие видные представители российского спорта, находится в шоке от решения CAS. Ведь речь не только об отстранении, но и лишении 17-летней россиянки золота с Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

«Я просто нахожусь в шоке, я не ожидала такого решения. Это полный беспредел. Я желаю, чтобы их детям попались такие же люди, как и они», — заявила Тарасова RT.

Напомним, что положительная проба на допинг вскрылась во время Олимпиады-2022 в Пекине. В крови Камилы Валиевой обнаружили триметазидин. По версии защиты юной чемпионки, это случайность, ведь вещество содержится в лекарстве от сердца, которое принимал ее дедушка.

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