Экс-боец «Вагнера» уверен, что Пригожин жив и теперь действует в Африке
Экс-вагнеровец «Яга»: Пригожин 100 процентов уцелел в авиакатастрофе под Тверью
Бывший участник частной военной компании «Вагнер» с позывным Яга заявил, что Евгений Пригожин выжил после авиакатастрофы под Тверью, произошедшей в 2023 году. Об этом сообщает портал «Царьград».
По словам ветерана, он на 100% уверен, что основатель ЧВК остался жив. Яга предположил, что Пригожин в настоящее время может находиться в одной из африканских стран и заниматься вопросами, связанными с представлением России на этом направлении.
«По моему мнению, Пригожин 100% уцелел и занимается представлением Российской Федерации в Африке», — заявил экс-боец ЧВК «Вагнер».
Каких-либо доказательств своим словам ветеран не предоставил. Официальных подтверждений его версии также нет.
Ранее сообщалось, что полпред президента РФ Владимира Путина дал бой ВСУ под Угледаром.