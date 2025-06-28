Командиры ВСУ не дают забрать тела погибших бойцов, так как не хотят выплачивать компенсации их семьям, заявил в интервью РИА Новости бывший украинский военнослужащий, перешедший на сторону России, командир группы батальона имени Максима Кривоноса с позывным «Борзый».

Власти Украины стремятся объявить погибшего бойца без вести пропавшим, чтобы присвоить себе деньги, предназначенные родственникам, добавил он.

Ранее сообщалось о том, что российскому бойцу удалось без единого выстрела уговорить боевиков ВСУ сдаться в плен.