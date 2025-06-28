Экс-боец ВСУ объяснил отказ украинских властей вывозить тела погибших с поля боя
Бывший военный ВСУ объяснил отказ Киева эвакуировать тела погибших
Фото: [nypost.com]
Командиры ВСУ не дают забрать тела погибших бойцов, так как не хотят выплачивать компенсации их семьям, заявил в интервью РИА Новости бывший украинский военнослужащий, перешедший на сторону России, командир группы батальона имени Максима Кривоноса с позывным «Борзый».
Власти Украины стремятся объявить погибшего бойца без вести пропавшим, чтобы присвоить себе деньги, предназначенные родственникам, добавил он.
Ранее сообщалось о том, что российскому бойцу удалось без единого выстрела уговорить боевиков ВСУ сдаться в плен.