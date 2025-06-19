Российский военный смог без единого выстрела, действуя только "божьим словом", убедить украинских военнослужащих из 142-й бригады Вооруженных сил Украины добровольно сдаться в плен.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал командир штурмового взвода 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, действующей в составе группировки войск "Центр" с позывным "Росомаха".

Необычный случай произошел на подходе к Малиновке (в Донецкой Народной Республике).

Военнопленный украинец рассказал, что из бригады их выжило только двое. Они согласились сдаться в плен, чтобы потом вернуться к своим семьям.

Ранее сообщалось о том, что очередная группа российских военных вернулась домой из плена ВСУ.