Экс-бортпроводник четыре года летал бесплатно по поддельным документам

Бывший бортпроводник из Канады несколько лет проворачивал дерзкую аферу. О ней рассказала газета The New York Post (NYP).

Даллас Покорник, работавший в канадской авиакомпании с 2017 по 2019 годы, после увольнения нашел способ летать на самолетах бесплатно. Для этого он использовал поддельное удостоверение пилота, которое позволило ему в течение четырех лет совершать сотни перелетов, не оплачивая билеты.

Мошеннической схеме поверили три американские транспортные компании в Гонолулу, Чикаго и Форт-Уорте (штат Техас). Уголовное дело против Покорника было возбуждено в октябре 2024 года. Мужчину задержали в Панаме, откуда его экстрадировали для суда.

20 января, уже на судебном слушании, Покорник заявил о своей невиновности. Однако судья постановил оставить его под стражей до следующего заседания.

