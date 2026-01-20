Семья бразильского бизнесмена устроила скандал на борту Air France и поплатилась

На борту авиалайнера авиакомпании Air France, выполнявшего рейс из Парижа в бразильский Сальвадор, произошел конфликт, закончившийся высадкой семьи пассажиров, пишет Daily Mail.

Бразильский бизнесмен Иван Лопес летел со своей семьей, и все билеты, включая место для 26-летней дочери Бруны, он приобрел в бизнес-класс.

Однако при посадке в самолет девушка обнаружила, что ее отведенное место уже занято другим пассажиром, который, как выяснилось, тоже приобрел билет заранее.

Представители экипажа, столкнувшись с ситуацией двойного бронирования, предложили молодой женщине перейти в салон премиум-эконом класса, компенсировав разницу в стоимости.

Изначально семья Лопес согласилась с этим решением, но спустя время их настроение резко изменилось. Бизнесмен начал вести себя агрессивно, создав в салоне хаос.

Капитан воздушного судна сделал пассажирам предупреждение и заявил, что в случае продолжения нарушений будет вынужден запросить помощь полиции по прибытии. Но конфликт не закончился. В итоге семью просто сняли с рейса.

