«Особняк в Новой Москве и BMW X6»: что оставил после себя экс-замминистра Скляр?

Стали известны подробности об имущественном положении бывшего заместителя министра труда и социальной защиты России Алексея Скляра, тело которого нашли у порога его дома 15 января.

По информации телеграм-канала SHOT, на который ссылается «Лента.ру», экс-чиновник владел дорогостоящим имуществом. В его собственности находился особняк в поселке Филимонковском на территории Новой Москвы. Также Скляру принадлежал премиальный автомобиль — внедорожник BMW X6.

До развода с первой женой в собственности Скляра была квартира площадью 50 кв. м, расположенная на Херсонской улице в Москве. Его бывшая жена, в свою очередь, после расставания избавилась от принадлежавшей ей просторной квартиры на Шаболовке.

Площадь этого жилья составляла 120 кв. м, а его оценочная стоимость достигала примерно 80 млн руб. При этом экс-супруга сохранила за собой право собственности на машино-место и земельный участок площадью 1 тыс. кв. м в Краснодарском крае.

Известно, что после развода Скляр вступил в новый брак. Его избранницей стала коллега, которая была младше на 17 лет.

