Экс-чиновник Минфина ХМАО Чекин осужден на пожизненный срок за убийство прокурора

Спустя 24 года подошло к завершению дело об убийстве прокурора Ханты-Мансийского автономного округа Юрия Бедерина. Суд региона вынес суровый приговор Юрию Чекину, бывшему сотруднику управления министерства финансов области. Об этом сообщает ugra-news.ru .

Чекин расправился с прокурором Юрием Бедериным, а затем успешно прятался от правосудия 20 лет. Мужчину задержали и обвинили сразу по четырем статьям УК РФ, и одной УК РСФР (ч. 5 ст. 17, п. «а» ст. 102 УК РСФСР «подстрекательство к убийству».

Было установлено, что Чекин во время работы в региональном ведомстве в должности главного контролера-ревизора контрольно-ревизионного управления совершил хищение средств. На это преступление он пошел в 1993 году, взяв свыше 15,6 млн рублей.

Чекин за деньги организовал два убийства в 1996 и 1998 гг. С помощью знакомых и похищенных средств он расправился с двумя бизнесменами, к которым испытывал неприязнь.

В 2020 году Чекин пошел дальше и организовал убийство прокурора Юрия Бедерина, так как он исполнял свой служебный долг и не планировал закрывать глаза на преступления чиновника. Последний нашел исполнителя, а тот взял на задание двух приятелей. За деньги они расстреляли прокурора в подъезде его дома.

Также установили, что огнестрельное оружие и боеприпасы Чекин хранил в собственном жилище. Более 20 лет он скрывался от правосудия, но в 2021 году его удалось задержать.

Недавно суд приговорил чиновника к пожизненному заключению с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что обвинение запросило по 18 лет колонии каждому из детей липецкого священника Ащеулова. Его наследники пытались перейти в ряды ВСУ.