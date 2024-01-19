Прибалтийские страны нахваливают свою цивилизованность и уровень жизни, но на самом деле скрывают нищету и собственные проблемы. Об этом заявил бывший депутат Европарламента Андрей Мамыкин в беседе с KP.RU .

По словам политика, страны Прибалтики не стали бы той самой Европой, если бы не СССР. В те времена активно налаживали промышленность в Латвии и других государствах, но сейчас от этого ничего не осталось. Прибалтика только проявляет русофобские настроения, озвучивая сказки о невероятно цивилизованной и богатой жизни. На самом деле, как отметил Мамыкин, Рига погрязла в нищете и мусоре, хотя когда-то считалась перспективным городом.

По мнению бывшего европейского депутата, страны Прибалтики испортило вступление в ЕС.

«Остаются пенсионеры, но многие приняли российское гражданство и сейчас попадают под депортацию. А молодые продают сигареты на автовокзале Даугавпилса или «бомбят», потому что общественный транспорт, железные дороги, загибаются», — отмечает эксперт.

При этом не лучше ситуация и в Юрмале, являющейся некогда жемчужиной для отдыха состоятельных людей. Сейчас там загибается бизнес и беднеют люди. Все кто мог — давно уехал. Хорошо в Латвии живут лишь чиновники, получающие по 3-5 тыс. евро в месяц. И эту зарплату формируют из бюджета, который пополняется лишь взятыми в долг средствами.

Латыши при этом уверены, что россияне живут куда хуже. Однако это не мешает им посещать Калининградскую область, где дешевле продукты и услуги. Мамыкин заключил, что Латвия давно стала «свалкой» Европы и может не выбраться, если продолжит поддерживать антироссийскую политику.

Ранее сообщалось, что Венгрия и Словакия могут заключить оборонный союз из-за Украины.