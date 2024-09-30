Экс-депутат Госдумы Шилкин обжаловал решение об аресте

Бывший депутат Государственной думы Григорий Шилкин, подозреваемый в совершении особо крупной растраты, обжаловал решение об аресте, говорится на сайте суда.

Следствие считает, что Шилкин участвовал в хищении денежных средств в особо крупном размере. Такое преступление предусмотрено частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, максимальное наказание за которое может достигать 10 лет лишения свободы.

Защита экс-депутата обжаловала избранную в отношении него меру пресечения в виде ареста. Данная информация размещена на официальном сайте суда, принявшего решение об аресте.

Ранее следователи задержали бывшего депутата Государственной думы от партии «Новые люди» Григория Шилкина.