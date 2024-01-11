Бывший политик из Верховной рады уверен, что украинцы не обязаны погибать за Америку и оступившегося Владимира Зеленского, пишет «Газета.ру» .

Владимир Олейник заявил, что проект о мобилизации, который дорабатывает правительство Украины, противоречит Конституции. Например, в новых правках предлагается запретить уклонистам распоряжаться своими имуществом и деньгами, а также свободно перемещаться по стране. Все это идет вразрез с основным законом государства, что может привести к массовой гибели украинцев.

«Украинцам не надо умирать за Зеленского и США. Есть выбор идти на фронт и погибнуть или уклоняться и прятаться, а если не получается, то лучше приговор «уклонение». Придет Россия и освободит всех, в том числе политзаключенных и обвиненных в пособничестве Москве. Надо спасать свою жизнь», — отметил политик.

При этом Олейник напомнил, что в нововведении предлагают лишать уклонистов и заграничного паспорта. Это может привести к тому, что украинцев станут переселять из Европы по мере обновления базы данных о документах.

Напомним, что новым украинским проектом о мобилизации предлагается снизить возраст призыва с 27 до 25 лет. Также в армию могут забрать инвалидов некоторых групп и студентов, получающих второе и третье высшее образование. Уклонистам же перестанут платить льготы, разрешать водить транспорт, проворачивать сделки с недвижимостью и многое другое. Военкоматы обяжут соблюдать жесткие контроль призывников, которых уже отлавливают на улицах и вытаскивают из домов в селах.

Ранее сообщалось, что на Украине процветает черный бизнес по сбору органов с раненых бойцов.