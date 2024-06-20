Путин рассказал, на каких условиях Россия готова продолжать диалог с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продолжать диалог с Украиной, но только на базе прошлых договоренностей, пишет РИА Новости .

По словам главы государства, основой для переговоров могут служить исключительно Минские и Стамбульские соглашения, которые были достигнуты во время непростых обсуждений, длившихся больше месяца. Только на их базе Россия продолжит диалог с украинской стороной.

Договоренности, достигнутые в Стамбуле были подходящими для всех сторон, считает Путин. На данный момент Москва не получает никаких сигналов о диалоге от Рады Украины. Президент также добавил, что нет никакой разницы, где именно состоятся новые переговоры.

Напомним, ранее глава департамента международной безопасности МИД Швейцарии Габриэль Люхингер заявил, что Россия должна принять участие в следующей конференции по Украине в том или ином виде. По его словам, следующий саммит вероятнее всего пройдет в Саудовской Аравии.