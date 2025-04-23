Экс-депутат Шульга оспорит решение о лишении его мандата за прогулы

Геннадий Шульга, ранее занимавший должность депутата Законодательного собрания Приморского края, чьи полномочия были прекращены досрочно в среду решением краевых депутатов из-за систематических пропусков заседаний комитета, заявил РИА Новости о своем намерении оспорить данное решение в судебном порядке, считая его неправомерным.

В ходе заседания в среду Законодательное Собрание Приморского края приняло постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Геннадия Шульги, представлявшего избирательный округ № 2 города Владивостока.

Пресс-служба краевого парламента сообщила, что причиной лишения Шульги мандата стало его отсутствие без уважительных причин на шести заседаниях комитета по социальной политике и защите прав граждан в течение 2024 года, членом которого он являлся.

Шульга заявил, что это решение имеет политическую подоплеку, является незаконным и будет обжаловано в суде. По словам бывшего депутата, действия его коллег, приведшие к лишению его мандата, идут вразрез с федеральным законодательством и представляют собой «самоуправство» приморского парламента.

Ранее сообщалось, что депутат Напсо пропустил более 200 заседаний Госдумы без уважительной причины.