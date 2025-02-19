В Госдуме выявили рекордные прогулы у депутата

Комиссия по регламенту Государственной Думы инициировала процедуру лишения депутатских полномочий Юрия Напсо, который отсутствовал на заседаниях более двух лет, из них свыше 200 дней — без уважительной причины. Об этом сообщает РИА Новости.

В российском парламенте разгорается скандал вокруг беспрецедентного случая депутатского абсентеизма. Глава комиссии по регламенту Виктор Пинский раскрыл подробности длительного отсутствия депутата Юрия Напсо на рабочем месте.

Комиссия расценила поведение парламентария как проявление недобросовестности и намерена передать материалы в комиссию по вопросам депутатской этики. Последняя изучит основания для досрочного прекращения полномочий народного избранника.

Статус депутата Государственной Думы, приравненный по социальным гарантиям к должности федерального министра, предполагает не только широкие полномочия, но и серьезную ответственность перед избирателями. Согласно действующему законодательству, отсутствие на рабочем месте более 30 дней без уважительной причины может привести к досрочному прекращению полномочий.

Совет Госдумы рассмотрит вопрос о лишении Напсо депутатского мандата за систематическое неисполнение обязанностей по личному присутствию как на пленарных заседаниях, так и на заседаниях профильного комитета.

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