Экс-генпрокурор Украины оценил законопроект о мобилизации

По словам Святослава Пискуна, законопроект приведет к тому, что нынешние граждане Украины начнут массово отказываться от гражданства и переезжать в другие государства. Также он предвидел, что те люди, которые уже уехали в другие страны, просто сменят место жительства на государства, не выдающие своих жителей другим странам. Он подчеркнул, что такие государства есть. Экс-генпрокурор выразил непонимание, как киевские власти собираются выступать на саммите ЕС и просить новую поддержку в феврале.

Пискун считает, что новый законопроект вызовет возмущение в обществе и приобретет необратимые последствия, которые будет долгое время расхлебывать вся страна. Он подчеркнул, что законопроект неправильно написан, а также несправедлив по отношению к жителям Украины.