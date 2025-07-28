Экс-глава крупнейшей в России IT-компании стал подсобным рабочим

Основатель Group-IB (сейчас — F.A.C.C.T.), предприниматель Илья Сачков, осужденный за государственную измену на 14 лет колонии строгого режима, сейчас работает подсобным рабочим в цехе деревообработки. Об этом стало известно РИА Новости.

Отмечается, что за время пребывания в колонии он подал шесть исков к администрации, включая жалобу на помещение в штрафной изолятор, однако суд отклонил его требования, в том числе оспаривание штрафа за нахождение в комнате отдыха в рабочее время.

Сачков был арестован в сентябре 2021 года. Согласно обвинению, в 2011 году он передал секретные данные иностранной разведке. Сам бизнесмен не признал вину и заявил, что дело против него «спланировано американскими спецслужбами». Его защита настаивает, что обвинения не связаны с деятельностью Group-IB.

Весной 2023 года российские активы Group-IB были выделены в отдельную компанию, выкупленную локальными акционерами и менеджментом. Новый бренд — F.A.C.C.T., продолжает работу в сфере кибербезопасности.

Ранее сообщалось, что у бизнесмена Вадима Мошковича арестовали счета на общую сумму почти 3 млрд рублей.