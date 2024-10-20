Экс-глава крупного банка РФ выдал себе кредит на несколько млрд рублей
Экс-главу банка «Открытие» обвинили в выдаче кредита на 3 млрд самому себе
Фото: [Медиасток.рф]
Экс-председателя правления банка «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева обвинили в хищении как минимум трех миллиардов рублей. Его заочно арестовал Мещанский суд Москвы, пишет «Коммерсантъ».
Махинации, по данным газеты, Ромаев провернул через кипрскую фирму Benirlia Holdings Limited. Организация находится на стадии ликвидации. Полагают, что бывший высокопоставленный банки в 2016–2017 годах одобрил сам себе кредит на три миллиарда рублей.
Самого экс-главу банка по требованию МВД РФ могут объявить в розыск через Интерпол, так как он находится за границей. Туда мужчина уехал еще в 2020-м.
Как уточняется, в России уже свыше шести лет расследуют уголовные дела о масштабных махинациях экс-топ-менеджмента банка «Открытие». Речь про хищения на миллиарды рублей, в которых, как полагают, была задействована почти вся бывшая «верхушка» банка.
Суд заочно арестовал Ромаева по факту особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Ранее сообщалось, что начальник УФНС по ЯНАО была арестована по подозрению в получении взятки. После этого в налоговых Нового Уренгоя и Салехарда прошли обыски.